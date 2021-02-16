طالبان تدعو امريكا لاحترام اتفاق الدوحة بشأن الإنسحاب من أفغانستان

ويأتي نشر الرسالة، قبل يوم من الاجتماع المقرر بين وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي (الناتو)، لمناقشة وضع قوات الحلف المنتشرة في أفغانستان.



ودعت طالبان امريكا إلى تنفيذ اتفاق الدوحة – الذي يتضمن انسحاب جميع القوات والأفراد الدوليين من أفغانستان – بصورة كاملة، وذلك لأنها التزمت بما يخصها من الاتفاق.



وقالت الحركة، إن الأفغان سوف يتوصلون إلى اتفاق فيما بينهم، وأنهم ملتزمون بحقوق المرأة وبحرية التعبير، في ضوء تعاليم القيم الإسلامية.



وحذر الخطاب الذي وقعه نائب زعيم طالبان، الملا عبد الغني برادار، من أن الحركة لن تسمح لأي شخص بالتدخل في شؤون البلاد.



وخلصت الرسالة إلى أن "الدفاع عن أرضنا وشعبنا هو حقنا الشرعي".



وفي اتفاق الدوحة، التزمت طالبان بإجراء محادثات سلام مع حكومة كابول وبالحد من إراقة الدماء بصورة كبيرة. وفي المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بسحب جميع القوات الدولية بحلول نيسان/أبريل.



ومع ذلك، استمر القتال العنيف في أفغانستان.