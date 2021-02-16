الخارجية العراقية تصدر بيانا بشان استهداف اربيل

وقالت الوزارة في بيان انها "تدينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها، أمس الاثنين، مؤكدة إنَّ الحكومة العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات".



وأعربت الوزارة، عن "شكرها للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة"، مشيرة إلى "استمرار التحقيقات من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم، وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة".