الهذلول إلى الواجهة السعودية من جديد: تحذير حقوقي

وقالت المنظمة في بيان لها، إن لجين الهذلول ونوف عبدالعزيز تواجهان خطر العودة إلى السجن إذا جهرتا بآرائهما, وأكدت أيضا أن العديد من الناشطات والناشطين الحقوقيين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي.



وأوضحت المنظمة، أن الإفراج عن الهذلول بعد 1001 يوما من الاحتجاز بالسجون السعودية تم بعد حملة دؤوبة كانت عائلتها ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ضالعين فيها منذ اعتقالها في مايو 2018.



والأكثر أهمية بحسب المنظمة الحقوقية الدولية هو أن عملها لم ينته بعد فالهذلول لا تزال ممنوعة من السفر, حُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ تقريباً بتهم تعرّف نشاطها في مجال حقوق المرأة. وذلك على أنها جرائم بموجب أنظمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية, وهذا يعني-بحسب رايتس ووتش- أنه يمكن للسلطات إعادتها إلى السجن في أي وقت إذا قررت التحدث أو استئناف نشاطها.



وكانت السلطات السعودية اعتقلت الهذلول (31 عاماً) في مايو 2018 مع أكثر من 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة. وجاء اعتقالها في حملة قمع شنتها السلطات السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.



ونوهت رايتس ووتش لروايات التعذيب التي تعرضت لها لجين أثناء الاحتجاز مع 3 نساء أخريات على الأقل بحسب تأكيد أفراد أسرتها.



ويوم الأربعاء الماضي أفرج عن الهذلول إضافة إلى الناشطة الحقوقية نوف عبد العزيز وبينت رايتس ووتش في بيانها إلى أن عبد العزيز اعتقلت في مايو 2018 بعد أن أعربت عن تضامنها مع النشطاء وسط حملة القمع.



وتطرقت صحيفة ذا تايمز البريطانية إلى صورة الناشطة الهذلول عقب الإفراج عنها من سجون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكتب ان لجين بدت وقد شاب قسمٌ من شعرها وبدا عُمرها أكبر في الصور التي نشرتها عائلتها. مؤكدة أن هذه الصور تشير إلى ما عانته في السجن، وما سبق وذكرته عائلتها بتعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاعتقال.



وكانت النائب الأمريكية إلهان عمر هاجمت السلطات السعودية بشدة ودعتها لوقف انتهاكاتها بحق مواطنيها والإفراج عن المعتقلين عقب إطلاق سراح الهذلول. وكتبت تغريدة تُعبر فيها عن فرحتها بالإفراج عن الناشطة لجين.



وأعادت إلهان نشر تغريدة صورة لجين الهذلول التي نشرتها أختها “لينا” وعلقت عليها قائلة: “هذه أخبار رائعة.. كنا ندفع صوب هذا لوقت طويل, يجب على السعودية السماح لها بمغادرة البلد، وإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات اللاتي لازلن في السجن”.



وغردت بتغريدة ثانية جاء فيها: “على السعودية أن تتوقف عن قتل وتقطيع المنشقين، وحصار وتجويع وذبح الآلاف من المدنيين اليمنيين والتوقف عن تغذية أزمة المناخ والتمييز ضد الأقليات الدينية.



وبدورها دعت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد بقية السعوديين لاتباع مثال الناشطة الشهيرة والشجاعة لجين الهذلول التي أفرج عنها بعد 1000 يوم في السجن تعرضت فيها للتعذيب كما قيل على يد “سيئ الذكر” سعود القحطاني، مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، المتهم مع آخرين في جريمة قتل وتقطيع جثة الصحافي المعروف جمال خاشقجي.



وتعلّق الرشيد أن الهذلول خرجت من السجن أخيرا إلا أنها ستظل لمدة 3 أعوام تحت الرقابة وفوق رأسها حكم جاهز للتنفيذ لو خرقت شروط الإفراج عنها. وهي كذلك ممنوعة من السفر لخمسة أعوام. وهذا يعني أن حياتها ستظل معلقة ولن تكون قادرة على التعبير عن رأيها أو العودة إلى نشاطها، علاوة على الحديث عما جرى لها في أقبية السجن.



وأشارت الرشيد إلى ما قالته علياء ولينا الهذلول شقيقتا لجين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت يوم الخميس، حول أنهما لم تستطيعا تحقيق العدالة لشقيقتهما البريئة بسبب تفكك المؤسسات السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما دفع العائلة للبحث عن تضامن دولي مع حالتها.



وترى الرشيد أن اعتقال الهذلول أكد على تغول الدولة البوليسية المارقة في كل ملامح الحياة السعودية.



تتجه السعوديّة نحو إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وتهدئة التوتر مع خصوم إقليميين، وذلك في ظل انطلاق عجلة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، في محاولة للتأقلم مع المتغيرات المحتملة في مقاربة واشنطن لملفات المنطقة.



وكان قد تعهّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية بالتدقيق في سياسات المملكة بعد سنوات من العلاقة الوطيدة بين الرياض وسلفه دونالد ترامب، لكن المراقبين يرون أن حاكم البيت الأبيض الجديد يعتمد مقاربة وسطية.



وأطلقت المملكة في الأسابيع الأخيرة سراح بعض السجناء السياسيين، بمن فيهم الناشطة البارزة لجين الهذلول، في ما اعتبره كثيرون رسالة إيجابية إلى بايدن.