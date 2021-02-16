ميانمار.. استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب رغم استخدام العنف ضدهم

وأفادت منصة “11 ميانمار” المحلية الإخبارية بأن المتظاهرين خرجوا في شوارع عدة مدن في ميانمار.



وتجمع المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في يانغون وبالقرب من البنك المركزي، مطالبين بإعادة تنصيب حكومة مدنية بقيادة الزعيمة الفعلية المحتجزة أونغ سان سو تشي، والإفراج عنها، وفقا لوكالة"د ب أ".



وجدد المشاركون دعواتهم للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم، وحمل الكثيرون لافتات عليها "نحن، شعب ميانمار، نؤيد أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على جنرالات بارزين وشركات مرتبطة بهم، ويأمل المتظاهرون أن تحذو دول أخرى حذو بايدن.



ومن ناحية أخرى، تجمع عدد كبير من المواطنين خارج بنك مياوادي، الذي يملكه الجيش، اليوم، حيث يحاول المواطنون سحب أموالهم، بعد أن دعت حركة المقاومة لمقاطعة الأعمال التي يديرها الجيش.



وبحلول ظهر اليوم، اضطر البنك للإغلاق بسبب الحشود، وقال إنه لن يخرج أي أموال قبل غد الأربعاء.