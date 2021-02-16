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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 21:15

مناورات بحرية.. السفن الإيرانية والروسية تطلق النار على أهداف محددة

مناورات بحرية.. السفن الإيرانية والروسية تطلق النار على أهداف محددة
وقالت القاعدة الإعلامية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ان الناطق باسم المناورات المشتركة الادميرال غلامرضا طحاني قال اليوم الثلاثاء ان القطع البحرية للبلدين المشاركة في المناورات التي تحركت صباح اليوم الى مكان اجراء المناورات شمال المحيط الهندي نفذت المرحلة الاولى من المناورات المتمثل باطلاق النار على الاهداف المحددة.

وأضاف الادميرال طحاني "في هذه المرحلة من المناورات ، قامت القطع البحرية الايرانية والروسية بقيادة مدمرة جماران الوطنية الصنع بفتح نيران اسلحتها المختلفة على اهداف محددة مسبقا على سطح البحر ."

وأشار الادميرال طحاني إلى أنه سيجري في المرحلة المقبلة ، تنفيذ تمرين فوتويكس «PHOTOEX» الذي يشتمل على الاصطفاف والترتيب الهجومي للوحدات المشاركة في المناورات ، تماشيا مع التهديدات في المنطقة.

وبحسب الادميرال طحاني فانه تم تنفيذ جميع الخطوات تحت إشراف ومراقبة جوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية.

وانطلقت المناورات الامنية البحرية الايرانية الروسية المشتركة صباح اليوم الثلاثاء شمال المحيط الهندي وبحر عمان وستستمر لمدة يومين.
رقم : 916656
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