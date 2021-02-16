الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 21:31

البرلمان السوري يقر عدداً من مشاريع القوانين منها إحداث مصارف

البرلمان السوري يقر عدداً من مشاريع القوانين منها إحداث مصارف
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هذا المشروع يسهم بتحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة ويعزز النشاط الاقتصادي والانتاجي داعين للتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تعزيز قدرة المصرف الصناعي على الإقراض مبينا أن رأس مال المصرف الاسمي الحالي يبلغ 10 مليارات ليرة والمدفوع منه 7 مليارات ليرة ويعد “الحامل الأساسي للقطاع الصناعي العام والخاص”.

وبعد نقاش مستفيض قدم خلاله الأعضاء مداخلاتهم واقتراحاتهم أقر المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر وأصبح قانونا حيث أكد رئيس المجلس أهمية المشروع لجهة تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المجلس سبق وشارك من خلال وفوده في العديد من المؤتمرات الدولية وورشات العمل التي ناقشت سبل تحقيق التنمية المستدامة وتأمين البنى التحتية والمالية لإقامة المشاريع الإنتاجية.

ويتضمن مشروع القانون المذكور 29 مادة تتعلق بالتعريفات والأهداف المتعلقة بمصارف التمويل الاصغر وأبرزها تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس هذه المصارف ونسب المساهمة فيها ورأس المال وحده الأدنى 5 مليارات ليرة سورية والخدمات والنشاطات التي تقدمها والتزاماتها والرقابة والاشراف على أعمالها التي يتولاها مجلس النقد والتسليف وهيئة الإشراف على التأمين.

كما تبين مواد المشروع ماهية الإعفاءات والمزايا الممنوحة لمصارف التمويل الأصغر والمحظورات التي يجب عليها عدم مزاولتها وكيفية تشكيل مجالس إداراتها وعدداً من الأحكام العامة والختامية المتعلقة بعملها ووجوب قيام مجلس النقد والتسليف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مشروع هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وأصبح قانونا وذلك عقب موافقة المجلس بالأكثرية على التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الزراعة والموارد المائية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المواد 33 و34 و35 ومن المادة 53 إلى 65 المتعلقة بـ “أحكام تأجير حقوق الصيد والاستثمار والعقوبات”.

شارك في الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.

ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.
مصدر : وكالات
رقم : 916661
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
16 شباط 2021
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
زهراء احمد- اسلام تايمز 
16 شباط 2021
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
16 شباط 2021
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
15 شباط 2021
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا