باكستان وروسيا توقعان عقودا لتوريد الأسلحة

وجاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان على هامش تدريبات "أمان" البحرية الدولية التي اختتمت في باكستان اليوم الثلاثاء، دون أن تصدر الهيئة الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني أي تعليق على النبأ.



ووصف الجنرال باجوا روسيا بأنها "صديق جيد" لبلاده، معربا عن تمني إسلام آباد ألا يقتصر التعاون بين البلدين على المجال العسكري.



وذكر رئيس الأركان أن باكستان اشترت من روسيا في السنوات الأخيرة عددا من مروحيات "مي-35".



وسابقا صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأن بلاده تهتم باقتناء أسلحة روسية وأن العسكريين الباكستانيين يجرون مشاورات مع نظرائهم الروس حول هذا الموضوع.



وفي العام 2014 وقعت روسيا وباكستان اتفاقا حول التعاون العسكري. وحتى الآن أمدت موسكو إسلام آباد بدفعة من مروحيات "مي-35" الهجومية.



وكانت السلطات الباكستانية أعلنت في العام 2017 عن اهتمامها بشراء دبابات روسية من طراز "تي-90" وأجهزة إلكترونية ومضادات جوية.