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الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 22:30

سوريا وإيران تتفقان على تفعيل التعاون العلمي

سوريا وإيران تتفقان على تفعيل التعاون العلمي
وتناولت مناقشات الحضور آليات التبادل الطلابي والأبحاث العلمية المشتركة والاساتذة في الكليات والاختصاصات المتماثلة لدى الجانبين والاتفاقيات العلمية الموقعة بين الجانبين وضرورة متابعة تنفيذها على أرض الواقع مع دراسة إمكانية التوسع فيها لتشمل مجالات أخرى ومناقشة سبل التعاون والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاركة في النشاطات والندوات الثقافية الحوارية حول القضايا العربية والدولية.

وأكد الدكتور عابدين استعداد الجامعة للتشبيك مع الجانب الإيراني في مجالات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية نظراً لأهمية هذه الاختصاصات في تقدم وتطور المؤسسات في أي بلد.

بدوره أعرب الدكتور حاجيان عن رغبة الجانب الإيراني بتوسيع أطر التعاون مع جامعة دمشق ودعمها في مجال تقديم المنح الجامعية لطلاب الدراسات العليا والمساهمة في تأهيل المعيدين بالاختصاصات والمجالات التي ترغب بها جامعة دمشق وفق الضوابط الموضوعة.

شارك في الجلسة أساتذة وباحثون من كليات الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في عدد من الجامعات الإيرانية وجامعة دمشق ونواب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا.
رقم : 916671
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