النائب جمعة: حزب الله منفتحٌ على الجميع لحلّ عقد تشكيل الحكومة

النائب الحاج أنور جمعة وفي كلمته في الحفل جدّد الدعوة لكافة الأطراف إلى ضرورة تحمّل المسؤوليّة، والمسارعة لإنجاز ملف تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الإقتصاديّ، وتقديم مصلحة الناس فوق أي اعتبار.



ورأى النائب جُمعة أن أي طرفٍ يساهم في الخروج من هذه الأزمة سيسجّل ُله ذلك إنجازاً.



وفي ختام كلمته لفت جُمعة إلى أن”حزب الله منفتحٌ على كل الأطراف وحاضرُ للمساعدة في حل أيٍ من العقد من أجل تسهيل تشكيل الحكومة”.



وتخلّل الحفل إزاحة ستارٍ عن نصبٍ للشهداء القادة بعد أن أدت ثلةٌ من المجاهدين قسم البيعة بحفظ وصية الشهداء.