الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 شباط 2021 ساعة 22:37

النائب جمعة: حزب الله منفتحٌ على الجميع لحلّ عقد تشكيل الحكومة

النائب جمعة: حزب الله منفتحٌ على الجميع لحلّ عقد تشكيل الحكومة
النائب الحاج أنور جمعة وفي كلمته في الحفل جدّد الدعوة لكافة الأطراف إلى ضرورة تحمّل المسؤوليّة، والمسارعة لإنجاز ملف تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الإقتصاديّ، وتقديم مصلحة الناس فوق أي اعتبار.

ورأى النائب جُمعة أن أي طرفٍ يساهم في الخروج من هذه الأزمة سيسجّل ُله  ذلك إنجازاً.

وفي ختام كلمته لفت جُمعة إلى أن”حزب الله منفتحٌ على كل الأطراف وحاضرُ للمساعدة في حل أيٍ من العقد من أجل تسهيل تشكيل الحكومة”.

وتخلّل الحفل إزاحة ستارٍ عن نصبٍ للشهداء القادة بعد أن أدت ثلةٌ من المجاهدين قسم البيعة بحفظ وصية الشهداء.
رقم : 916674
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
16 شباط 2021
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
زهراء احمد- اسلام تايمز 
16 شباط 2021
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
16 شباط 2021
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
توتر ‘‘إسرائيلي‘‘ -أمريكي.. الأسباب والتداعيات
15 شباط 2021
بث خطاب قائد الثورة مباشرة على الهواء يوم الأربعاء
15 شباط 2021
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
طفلة إيرانية تحفظ القرآن الكريم خلال أيام كورونا
15 شباط 2021
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
الكاظمي: اعتقلنا عصابة الموت في البصرة
15 شباط 2021
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
25 مليون عراقي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
15 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا