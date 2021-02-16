واشنطن تلغي رسميا إدراج ‘‘أنصار الله‘‘ ضمن قائمة الإرهاب

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء:"ألغت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، 16 فبراير، إدراج حركة أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".



وقالت وزارة الخزانة إنه من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع حركة أنصار الله، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.



وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان: "تحث الولايات المتحدة حركة أنصارالله على وقف تقدمهم صوب مأرب ووقف كل العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات".



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يشعر بالقلق إزاء قرار إضافة " أنصارالله" إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وأعلن عن خطط لاقتراح حذفها من القائمة.



ومنذ اذار 2015 بدأت السعودية عدوانا غاشما على اليمن وشاركتها عدة دول عربية ابرزها الامارات، ما ادى الى ازهاق ارواح الآلاف من المواطنين اليمنيين.