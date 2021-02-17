الصدر: ما حدث في سنجار وأربيل مقدمة لإلغاء زيارة البابا للعراق

وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مما قد يحدث في قضاء سنجار والحدود مع تركيا، داعياً الحكومة العراقية الى الالتفات الى ذلك والتعامل بـ"حذر وحكمة".



وقال الصدر في تغريدة له: "انني لم ولن أقبل التدخل من قبل دول الجوار بالشأن العراقي أو التعدي على عراقنا الحبيب، كما انني لم ولن أرضى أن يكون العراق منطلقاً للتعدي على دول الجوار مطلقاً، وإن كانت هنالك مشاكل عالقة مع تلك الدول فلابد للحكومة حلها من خلال الحوار".



الصدر أضاف أنه "من هنا أحذر وأنبه الى ما قد يحدث في سنجار والحدود مع تركيا، وعلى الحكومة الالتفات الى ذلك والتعامل بحذر وحكمة".



زعيم التيار الصدري أوضح أنه "لعل ما يحدث من تصعيد في سنجار وما حدث من قصف غير مبرر في أربيل ومحاصرة بعض المطارات في الجنوب هي مقدمة لالغاء زيارة البابا للعراق وبتدخلات داخلية وخارجية أو مقدمة لالغاء الانتخابات المبكرة"، عاداَ ذلك "معيباً ومخزياً".