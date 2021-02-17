الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 07:51

دبلوماسي إيراني: لم يحدث أي تغيير في استراتيجيتنا النووية

دبلوماسي إيراني: لم يحدث أي تغيير في استراتيجيتنا النووية
وقال تخت روانجي في تصريح ادلى لقناة "يورونيوز" حول المهلة التي حددتها ايران لوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي: ان التقارير العديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير الى ان تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى بصورة كاملة.

واضاف: حينما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بصورة غير قانونية اصرت علينا الدول المتبقية في الاتفاق بان لا نتخذ خطوة مماثلة لاميركا ولا نخرج منه ووعدوا بانهم سيعوضون عن الاضرار التي لحقت بايران.

وتابع العضو البارز في الفريق النووي الايراني المفاوض: لقد صبرنا عاما ولكن لم يحدث اي شيء على ارض الواقع وبالتالي قررت الحكومة خفض التزاماتها على مراحل وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي.

واضاف: انه من جانب اخر كان مجلس الشورى الاسلامي يبحث منذ فترة بشان السبل التي يجب اتخاذها تجاه هذا الوضع وبالتالي صادق على قانون بهذا الصدد تقوم الحكومة بموجبه باتخاذ خطوات لخفض الالتزامات وقد شرعنا ببعضها مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة.

وقال تخت روانجي: ان المرحلة التالية ستكون في 21 فبراير الجاري، وان لم تتحقق مطالب مجلس الشورى الاسلامي حتى هذا الموعد فانه على الحكومة انهاء العمل بالبروتوكول الاضافي الذي تنفذه ايران لغاية الان بصورة طوعية.

واضاف: ان الظروف ستعود الى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي، اي اننا سنعمل في اطار اتفاقات الضمان ومعاهدة "ان بي تي" وبناء عليه سيكون حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحول المتوقع من اميركا قال تخت روانجي: ان قرار المجلس واضح. لقد قلنا على الدوام بانه على اميركا العودة للاتفاق النووي اي ان تعود الى تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي. يجب عليها الغاء اجراءات الحظر المحددة في الاتفاق النووي ذاته ويجب كذلك الغاء اجراءات الحظر التي تم اقرارها بعناوين اخرى وكذلك اجراءات الحظر الجديدة التي فرضت في عهد ترامب. وبالتالي من الواضح ما ينبغي على اميركا ان تفعله.

واضاف: ان اميركا هي الان ايضا منتهكة للقرار الاممي 2231 والاتفاق النووي اي ان السياسة التي كانت متبعة في عهد ترامب مازالت مستمرة ولم يحدث اي تغيير فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 916717
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
17 شباط 2021
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد فارس الفتوى
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد فارس الفتوى
17 شباط 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
16 شباط 2021
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
16 شباط 2021
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
زهراء احمد- اسلام تايمز 
16 شباط 2021
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
16 شباط 2021
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
رئيس القضاء الإيراني: شكراً للشعب العراقي
16 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 