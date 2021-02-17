روحاني: الكرة في ملعب أمريكا

ووصف روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويسري غي بارميلين، مساء الثلاثاء، العلاقات بين طهران وبرن علاقات تاريخية وعميقة، مشدداً على ضرورة تطوير وتعميق هذه العلاقات أكثر من ذي قبل.



وقال بحسب ما نقل عنه موقع الرئاسة الإيرانية: نسعى إلى زيادة تسهيل أنشطة الشركات السويسرية المهمة التي واصلت العمل في إيران على الرغم من العقوبات.



كما دعا روحاني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فعال للقناة المالية السويسرية وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي تم تعليقها بسبب سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، وخطوة نحو استخدام القدرات المتبادلة.



وشدد الرئيس الرئيس الإيراني أن حل المشاكل بالتهديد والضغط والإكراه ضد الشعب الإيراني قد فشل بالتأكيد، مشيراً إلى أن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي المبرم عام 2018 "أمر مستحيل، وهذا الاتفاق نتاج جهود طويلة من دول مختلفة".



وقال: "استراتيجية طهران تجاه الاتفاق النووي واضحة تمامًا، وإن الرفع العملي للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وليس فقط على الورق، سيعيدنا إلى الوفاء بالالتزامات التي خفضناها وفقًا للاتفاق".



كما اعتبر روحاني خطة هرمز للسلام خطوة لتشجيع الأمن الجماعي في المنطقة ورحب بأي مبادرة بناءة وعملية من قبل بلدان مثل سويسرا.



وفي إشارة إلى الأزمة اليمنية والصراع الدائر في هذا البلد، دعا الرئيس الإيراني إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإرسال المساعدات، ومنع نقل الأسلحة إلى بعض دول المنطقة، مطالباً ببدء "المحادثات اليمنية اليمنية كحل نهائي لاستعادة الوضع الطبيعي والسلام والهدوء".



من جهته، أكد الرئيس السويسري أن الظروف الدولية الراهنة تشكل فرصة لعودة كافة الأطراف إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها ويمكن لسويسرا لعب دور فاعل في ذلك.



وأوضح غي بارميلين أن إيران تلعب دورا مؤثرا في المنطقة ويمكنها إلى جانب الاتحاد الأوروبي أن تسهم في إعادة الاستقرار إلى اليمن، مضيفاً إن بلاده تريد توسيع العلاقات في المجالات التي تهم إيران، مضيفاً "سأبذل قصارى جهدي لتوسيع هذا التعاون".