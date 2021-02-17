البصرة تحيي الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد فارس الفتوى

العراق (إسلام تايمز) - وسط حضور جماهيري كبير في محافظة البصرة جنوب العراق، انطلقت الثلاثاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد في الحشد الشعبي المجاهد السيد داغر الموسوي ورفاقه، التي أقامتها هيئة الحشد الشعبي.