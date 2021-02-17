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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 08:14

البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى

البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
وذكر مراسل موقع "إسلام تايمز" من البصرة، إن "مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد وآمر لواء المنتظر في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي، شهدت حضوراً كبيراً من قبل شرائح مختلفة من الشعب العراقي بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين".

وقد ألقيت كلمات بهذه المناسبة تطرقت إلى التاريخ الجهادي والسياسي للقائد الشهيد السيد داغر الموسوي سواء مقارعته للنظام البعثي المجرم في حقبة صدام حسين المظلمة وكذلك في عهد ظهور التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وآخرها تنظيم داعش.

ويعد السيد داغر الموسوي وهو من أبناء محافظة البصرة من أبرز القادة في هيئة الحشد الشعبي وقد شكل قوات لواء المنتظر عقب صدور فتوى الجهاد على خلفية سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من المناطق الغربية في العراق.

وتسنم القائد الراحل العديد من المسؤوليات والمهام القيادية؛ منها الأمين العام لحركة سيد الشهداء، ثم نائباً للأمانة العامة لحركة الجهاد والبناء، وبعداندماج حركة سيد الشهداء مع حركة حزب الله؛ وهو النائب السابق في البرلمان العراقي حيث كلف في إدارة ملف العشائر؛ وشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر، كما كان أحد أعضاء مجلس محافظة البصرة بدورته الأولى.

وقد شاركت قوات لواء المنتظر بقيادة السيد داغر الموسوي في العديد من عمليات التحرير، منها عمليات تحرير جرف الصخر في محافظة بابل، ومنطقة اليوسفية الواقعة جنوب بغداد، ومنطقة النباعي في محافظة صلاح الدين، ومحاصرة وتطويق مدينة تكريت، إضافة الى منطقة الثرثار في محافظة الأنبار.

وقد استشهد السيد داغر الموسوي مع اثنين من رفاقه بحادث سير على الطريق السريع الرابط بين البصرة وبغداد أثناء واجبه الجهادي في 16 من فبراير/ شباط 2019.

 
رقم : 916721
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