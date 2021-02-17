البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى

العراق (إسلام تايمز) - وسط حضور جماهيري كبير في محافظة البصرة جنوب العراق، انطلقت الثلاثاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد في الحشد الشعبي المجاهد السيد داغر الموسوي ورفاقه، التي جرى إقامتها من قبل اللواء السابع في الحشد الشعبي.