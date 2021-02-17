استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني

إيران (إسلام تايمز) - قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأربعاء، إن ثلاثة من عناصرها استشهدوا في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد خلال عملية استخباراتية لتعقب عصابة منظمة.