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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 08:39
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
وأشار بيان لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاستخبارات الإيرانية (الأمن)، إن "ثلاثة من عناصر الوزارة نالوا وسام الشهادة في محافظة سيستان وبلوشستان أثناء القيام بعملية استخباراتية لملاحقة إحدى عصابات الجريمة المنظمة بالمحافظة".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
916726
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