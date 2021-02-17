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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 09:09

واشنطن توافق على صفقة عسكرية مع مصر

واشنطن توافق على صفقة عسكرية مع مصر
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات عسكرية إلى مصر بقيمة 197 مليون دولار، كما أوضح مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة أن الصفقة تتضمن صواريخ من طراز رام التكتيكية ومعدات عسكرية أخرى.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة غير عضو في حلف الناتو.

وأضافت أن مصر لا تزال حليفا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط، وأن الصفقة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير المتعلقة باعتقال أفراد عائلة الناشط الحقوقي والمواطن الأميركي محمد سلطان وإنها تبحث فيها.

وأضاف برايس في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأخذ على محمل الجد جميع مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

وتابع "سنحافظ على قيمنا في كل علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم ومع شركائنا الأمنيين المقربين بما في ذلك مصر".
مصدر : وكالات
رقم : 916729
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