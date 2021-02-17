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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 09:18

عاصفة ترابية وحرائق كبيرة تضرب بساتين في كربلاء

عاصفة ترابية وحرائق كبيرة تضرب بساتين في كربلاء
فقد أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية استنفارا تاما نتيجة سوء الأحوال الجوية في محافظة كربلاء، والذي تسبب بنشوب سلسلة من الحرائق.

وأفادت المديرية بأن الاستنفار شمل عموم المحافظات خشية توسع سلسلة الحرائق، إضافة إلى الخطورة الحاصلة نتيجة سقوط الأسلاك الكهربائية إثر العاصفة التي اجتاحت كربلاء.

وذكرت وسائل اعلام عراقية إن الرياح التي تهب على بعض مناطق البلاد وسقوط أعمدة الكهرباء تسبب بحرائق في بساتين المحافظة.

وأضاف، أن السلطات العراقية أرسلت تعزيزات بفرق الدفاع المدني إلى المحافظة للمساهمة في إطفاء الحرائق.
رقم : 916734
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