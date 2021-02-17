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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 09:24

ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ
واعتبر ترامب في بيان له، أن الحزب الجمهوري "لن يستطيع أن يكون محترما وقويا" مع قادة مثل ماكونيل، واصفا إياه بـ"السياسي الفاشل".

وأضاف: "إذا بقى السيناتورات الجمهوريون معه (مع ماكونيل)، فإنهم لن يفوزوا مرة أخرى".

وتعهد ترامب بدعم المرشحين الذين سيؤيدون أجنداته وسياسات "أمريكا أولا" خلال الانتخابات الداخلية الحزبية.

ويأتي ذلك بعد أن حمل ماكونيل الرئيس السابق المسؤولية عن اقتحام الكابيتول في 6 يناير، على الرغم من تصويته ضد إدانة ترامب أثناء محاكمته أمام مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على العصيان.

وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب من التهمة الموجهة إليه في أعقاب اقتحام أنصاره للكابيتول، وذلك في مساءلة غير مسبوقة للرئيس، إذ أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي فتح ضده ملف عزله من المنصب مرتين، وأول رئيس تمت المرافعات في عزله بعد تركه منصبه رسميا.

وكان من شأن إدانة ترامب أن تمنعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى، في حال تصويت مجلس الشيوخ لصالحه.

ومع ذلك صوت 7 من أعضاء الحزب الجمهوري الذي يمثله ترامب، لصالح إدانته.
مصدر : وكالات
رقم : 916737
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