قائد الثورة يلقي الیوم خطابا بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز

وافاد مكتب نشر اثار سماحة القائد: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي سيلقي خطابا اليوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو کنفرانس بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز في 18 فبراير 1978 يتحدث فيه الى مواطني محافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران .



وسيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية كلمة عند الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي(السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش) بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز.



وستبث كلمة القائد عبر قنوات التلفاز وإذاعة الايرانية بشكل مباشر وكذلك عبر موقع KHAMENEI.IR.