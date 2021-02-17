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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 10:15

روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي

روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
وأضاف روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، "كلامنا واضح منذ البداية وحتى الآن لم نغير مواضعنا فيما يخص الاتفاق النووي، والاتفاق هو ما تم توقيعه عام 2015 ولا يمكن أن تضاف إليه أي مادة أخرى".

وخاطب روحاني الأوروبيين "لو أردنا التفاوض على ملفات إقليمية أو برنامجنا الصاروخي لعاد ترامب إلى الاتفاق النووي"، مؤكداً أن "حكومته ستنفذ قرار البرلمان وستوقف تنفيذنا الطوعي للبرتوكول الإضافي في 23 من الشهر الحالي.

وأوضح "ترامب أرسل لي 8 رسائل في يوم واحد خلال حضوري في اجتماع الجمعية العامة من أجل ترتيب لقاء ولم أرد عليه"، مشيراً إلى أن "طهران ستواصل تعاونها الثابت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزامات اتفاقية الضمانات".

وتابع الرئيس الإيراني "لقد أبلغت رئيس سويسرا في اتصال هاتفي الليلة الماضية، أننا مستعدون للعودة عن إجراءاتنا إذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها".

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا أنها لن تطبق إجراءات الشفافية الطوعية من اتفاقية فيينا للطاقة الذرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلنت القيادة في طهران أن الدولة لن تلتزم بعد الآن بما يسمى بالبروتوكول الإضافي، والذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالزيارة في وقت قصير.

 
مصدر : وكالات
رقم : 916750
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