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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 10:16

مجلس الوزراء الكويتي يدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

مجلس الوزراء الكويتي يدق ناقوس الخطر بشأن كورونا
جاء ذلك في تصريحات له ،خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع الفيروس والسلالات المتحورة عنه.

وعزا رئيس الوزراء الكويتي هذا القلق إلى بلوغ عدد الوفيات في الـ 15 يوما الماضية 50 حالة.

وأعرب عن الألم للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والضرر الذي لحق بالتحصيل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الرياضيين لأنشطتهم.

وأكد أن الألم الأكبر يتمثل في استمرار الوضع الوبائي في الصعود.

وأوضح أن "إشغال أسرة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك".

يشار إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة في مستشفيات الكويت ارتفعت من 9 إلى 15%، وزاد إشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار في السلطات الصحية في البلاد.

وقالت مصادر إن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفعان الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن الحظر الجزئي، وربما الكلي، غير مستبعدين.
مصدر : وكالات
رقم : 916751
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