بلينكين: طريق الدبلوماسية مع إيران مفتوحاً

وقال بلينكين في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة "باب الدبلوماسية مفتوح الآن، ولا تزال إيران بعيدة عن الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاق النووي، لذلك علينا أن نرى ما ستفعله".



ورداً على سؤال عما إذا كان قد تم اتخاذ أي خطوات لاستئناف الدبلوماسية المباشرة مع إيران، أشار إلى الموقف الرسمي للرئيس جو بايدن، الذي قال "إنه إذا أعادت إيران تنفيذ بنود الاتفاق النووي الدولي، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه".



وقال وزير الخارجية الأمريكي "الرئيس أوضح موقفنا علنا وبشكل متكرر، وسنرى ماذا سيكون رد فعل إيران إذا ردت".



ولدى سؤاله عما إذا كان سيرفض الدبلوماسية المباشرة مع إيران في المستقبل، قال وزير الخارجية: "إنه افتراض جيد أنه في مرحلة ما، إذا كان هناك تفاعل بشأن هذه القضية، فسوف يتطلب ذلك دبلوماسية".



وكان بلينكين قد قال في وقت سابق إن وصول إيران إلى الأسلحة النووية، والذي سيستغرق ما يصل إلى عام مع تطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وتنفي إيران مزاعم واشنطن والدول الغربية بشأن وجود مساعي لصنع سلاح نووي، داعية واشنطن إلى العودة للاتفاق النووي دون قيد أو شرط ورفع جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد خروجه الاتفاق عام 2018.



وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأت إيران في تقليص التزاماتها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وأعلنت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعلق تنفيذ البروتوكول الإضافي في غضون أسبوع، مما سيساعد في مراقبة البرنامج النووي للبلاد عن كثب.



