وزير الكهرباء السوري يكشف عن بدائل لتحسين الطاقة

فقد اكد الزامل أن وزارته تبحث بشكل مستمر عن بدائل وحلول لتحسين واقع الطاقة الكهربائية من خلال طاقتي الشمس والرياح مشيراً إلى توقيع عقد لإنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب بقدرة 33 ميغا واط بمدة تنفيذ 18 شهراً كما يتم العمل في محطة الريستين باللاذقية وهي محطة غازية بقدرة 526 ميغا واط وسيتم وضع العنفة الأولى بالخدمة في تشرين الثاني القادم.



وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب واقع عمل وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها والصعوبات التي تعترض عمل هذه المؤسسات وآلية تعاطي شركات الكهرباء في المحافظات مع المواطنين وذلك بحضور الوزير الزامل ومديري المؤسسات التابعة للوزارة.



وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة تطبيق عدالة التقنين بين جميع المناطق والإسراع بتأهيل محطة تشرين الحرارية في اللاذقية والمحطة الحرارية بحلب والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة وتعويض النقص في العدادات.