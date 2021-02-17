الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 12:48

العميد حاتمي: اغتيال الشهيد سليماني مثال واضح على إرهاب الدولة

العميد حاتمي: اغتيال الشهيد سليماني مثال واضح على إرهاب الدولة
وافادت العلاقات العامة بوزارة الدفاع بانه ناقش وزير الدفاع العميد امير حاتمي ووزير الدفاع الياباني كيشي نوبو خلال المحادث التي جرت اليوم عبر الفيديو القضايا الثنائية والأمن الإقليمي والدولي.

و هنأ وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة تعيين "كيشي نوبو" وزيرًا للدفاع الياباني واشار حاتمي إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين واكد على ضرورة توسيع وتعميق التعاون الثنائي خاصة في المجال الدفاعي.

وتطرق إلى الدور الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة واعتبر الاغتيال الجبان للجنرال قاسم سليماني على يد الجيش الإرهابي الأمريكي واغتيال الدكتور محسن فخري زادة بايدي العناصر الصهيونية بأنها مثال واضح على إرهاب الدولة و انعدام الامن و الاستقرار في المنطقة.

وشدد وزير الدفاع على أن: الإدارة الأمريكية السابقة ، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قراراتها في الاتفاق النووي وفرض الحرب الاقتصادية والعقوبات اللاإنسانية ، أظهرت نهجها اللاإنساني اكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بوصول إيران إلى الأدوية واجهزة مكافحة فيروس كورونا وللأسف لا زال يستمر في هذا النهج.

من جانبه قدم وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو تقريرًا عن حضور ومهمة الوحدات البحرية اليابانية في المحيط الهندي وبحر عمان واكد ان "هذه القوات تنفذ المهمة بشكل مستقل بغض النظر عن أي تحالف".

ودعا إيران إلى التعاون في ضمان سلامة ملاحة السفن المرتبطة بالسفن اليابانية.

وركزت محادثات الجانبين على تطوير التعاون الثنائي بما في ذلك في مركز الأمن البحري للمحيط الهندي في جابهار ،فضلا عن تبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين في مختلف المجالات.
مصدر : وكالات
رقم : 916780
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
17 شباط 2021
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
17 شباط 2021
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
17 شباط 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
16 شباط 2021
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
16 شباط 2021
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
زهراء احمد- اسلام تايمز 
16 شباط 2021
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
16 شباط 2021
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 