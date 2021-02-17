المناورات البحرية الإيرانية الروسية.. تمرين لتحرير سفينتين مختطفتين

وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال غلام رضا طحاني إنه في اليوم الثاني من المناورات البحرية الامنية المشتركة بشمال المحيط الهندي ووفق السيناريو المعد مسبقا نفذت الوحدات البحرية والمروحيات اليوم عملية تحرير سفينتين تجاريتين تم اختطافهما بشكل مفترض من قبل القراصنة في المياه الدولية.



واضاف طحاني: إنه في هذه المرحلة وعقب ارسال برقيات اغاثة من قبل السفينتين التجاريتين المختطفتين الى مركز ميناء تشابهار قامت مروحية من طراز SH3D تابعة لبحرية الجيش الايراني بعملية البحث والعثور على السفينتين المختطفتين ومن ثم نفذت مدمرة جماران الايرانية باعتبارها مركز قيادة المناورات بتوجيه القطع القتالية في المنطقة الى مجموعتين ايرانية وروسية للقيام بعملية التحرير .



ولفت طحاني الى ان القوات الخاصة التابعة لبحريات الجيش والحرس الثوري الايراني والروسي نفذت عمليات انزال جوي على السفينتين المختطفتين واعتقلت القراصنة وأفرجت عنهما.



ولفت الى ان هذه العملية شملت اعتقال القراصنة الذين أشعلوا النيران في السفينتين بهدف عرقلة عملية الانقاذ كما قامت القوات المشاركة في المناورات بمعالجة الجرحى بهذا الحادث ومن ثم سحب السفينتين التجاريتين الى أحد الارصفة الآمنة.