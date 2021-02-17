الفتح: وجود الحشد الشعبي بسنجار كفيل بردع تركيا

وقال الشبكي إن “وجود الحشد الشعبي في سهل نينوى وسنجار كفيل بردع أي تدخل أجنبي خارجي وبضمنها تركيا”.



وأضاف النائب العراقي أن “التحركات الأمريكية بالقرب من الحدود السورية العراقية تأتي بالتزامن مع التحرك التركي في قضاء سنجار”، مشيرا إلى أن “ الحشد الشعبي القوة التي لا يستهان بها في درء مؤامرة التقسيم وكذلك تمكين الجيش العراقي وقوات حرس الحدود من ضبط الحدود في هذه المناطق”.



وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي اعتبر في تصريح سابق، أن تهديد اردوغان بملاحقة حزب العمال التركي في منطقة سنجار تفف خلفها اطماع ودوافع تركية للتوسيع في شمال البلاد.