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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 14:18

السراج يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في طرابلس

السراج يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في طرابلس
وذكرت تقارير إعلامية ،الأحد الفائت، بأن السراج غادر ليبيا إلى جهة مجهولة وإلى أجل غير مسمى، وعهد بواجباته إلى نائبه أحمد معيتيق.

وزعمت بعض المنافذ الإخبارية، نقلا عن مصادر، أن السراج لن يعود إلى طرابلس، وأنه سيقوم بنقل الصلاحيات إلى حكومة جديدة.

لكن المستشار الإعلامي للسراج حسن الهوني، نفى الشائعات ووصفها بأنها خاطئة تماما في تعليقه لـ"سبوتنيك".

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم، رئيس مجلس الرئاسة السيد فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه الأخير على تعيينه، وقدم له الدعم في مهمته الجديدة.

وأكد كوبيش دعمه الكامل لانتقال سلس للسلطة، وهنأ السراج على التقدم المحرز حتى الآن في الحوار الثلاثي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الناجحة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير بشأن الميزانية الموحدة، وكلاهما اتفقا على الحاجة إلى الامتثال الكامل لموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر 2021، وفقا لما كتبت البعثة على "تويتر".
مصدر : وكالات
رقم : 916798
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