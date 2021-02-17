إيران.. تسجيل67 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

‏‏واضافت لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم تسجیل 8 الاف و42 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و542 الفا و76 شخصا؛ من بينهم 3684 شخصا في وضع حرج.



واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 317 الفا و 612 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و184شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 2181 الفا و 318 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.