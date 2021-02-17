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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 15:09

اليمن.. اجتماع قبلي عسكري لتدارس الحسم في مأرب

اليمن.. اجتماع قبلي عسكري لتدارس الحسم في مأرب
ودعا نائب رئيس هيئة الأركان اللواء "علي الموشكي" وجهاء اليمن الى تحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية، والتواصل مع المغرر بهم للخروج من مأرب لإنقاذهم من الهلاك.

ولفت إلى أن أبناء مارب ومعهم الجيش واللجان الشعبية هدفهم رفع مأرب من تحت أقدام المحتلين وليس إسقاطها، موضحاً أن "أبطال الجيش واللجان هدفهم تحرير مأرب من المحتلين الذين يختطفون النساء من الطرقات والبيوت بغرض إلحاق العيب الأسود بقبائل مأرب".

وأكد رئيس هيئة الأركان أن أبطال الجيش واللجان الشعبية لن يهدأ لهم بال إلا بعد تحرير آخر شبر من الوطن.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية على أن الاجتماع مع الجانب القبلي يأتي لإشعاره بأهمية الموقف والدور اللازم عليه القيام به ضمن مهمة متكاملة مع الجيش واللجان، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام عال بالعمل العسكري بكل مساراته ولكن المعركة تقتضي علينا جميعًا أداء مسؤولياتنا كلٌ وفق مهامه.

وقال اللواء الحاكم: "إن على كل شيخ التواصل مع المخدوعين من أصحابه لإنقاذهم من الهلاك فمرحلة التغرير تجاوزها شعبنا، وتواصلكم مع المخدوعين اليوم من أبناء قبائلكم لإعادتهم إلى أهاليهم يدفع عنكم الملامة في المستقبل القريب".

وأوضح بقوله: "تأكيدنا على أهمية التواصل مع المخدوعين ليست من ضعف وإنما حرصًا على من خدعوا من القبائل"، مشدداً على أن يكون التواصل مع المخدوعين من قبائلهم وفق آلية منسقة بين هيئة قبائل اليمن والجوانب العسكرية والأمنية المختصة لتجنب العشوائية التي قد يستغلها العدو.

ودعا رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية من عجزوا عن العودة من المخدوعين إلى التواصل والتنسيق لتحييد أنفسهم أو أداء دور معين للجيش من داخل المدينة أو مغادرتها باتجاه حضرموت.
مصدر : المسيرة
رقم : 916808
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