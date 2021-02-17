الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 17:44

وزير الداخلية اللبناني: الوضع الأمني في لبنان متماسك ومستقر

وزير الداخلية اللبناني: الوضع الأمني في لبنان متماسك ومستقر
وتابع فهمي، أن “الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في مجال الأمن الاستباقي لمكافحة الإرهاب وضرب قواعد الجريمة المنظمة في سبيل حماية البلاد”.

وقال الوزير فهمي، “هناك تنسيق وتعاون أمني قوي بين لبنان والدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها مصر، في سبيل التصدي للخلايا والبؤر الإرهابية والجماعات الاجرامية المنظمة التي تستهدف زعزعة استقرار الشعوب والبلدان العربية، وهذا التنسيق يحقق نتائج مميزة على صعيد مجابهة الإرهاب خصوصا”.

واعتبر أن “مفتاح الحل الأساسي لمختلف الأزمات والمشاكل التي يمر بها لبنان، يقوم على تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في التعامل مع الأزمات المتعددة والعمل على معالجتها”، لافتا إلى أن “مجموعة من العقد السياسية الداخلية تعرقل التأليف الحكومي، فضلا عن كون لبنان يتأثر بصورة واسعة بالأوضاع الإقليمية والدولية”، مبديا “الخشية من تأخر انفراج الأزمات اللبنانية ربطا بالتوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والخلافات الدولية”.

وأضاف: “الوضع الداخلي اللبناني يشهد حالا من التخبط العام على وقع عدم وجود حكومة فاعلة في البلاد، باعتبار أن عمل الحكومة القائمة مقيد بتصريف الأعمال فقط”، مؤكدا أن “كل المعطيات تفيد عن عدم وجود اتفاق داخلي، حتى الآن، على إنهاء حال الفراغ الحكومي بين القوى والأحزاب السياسية اللبنانية الفاعلة”.
مصدر : وكالات
رقم : 916825
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
17 شباط 2021
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
17 شباط 2021
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
17 شباط 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
16 شباط 2021
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
16 شباط 2021
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
زهراء احمد- اسلام تايمز 
16 شباط 2021
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
16 شباط 2021
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 