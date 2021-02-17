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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:08

الحلبوسي يناقش الشأن الإنتخابي مع السفير الروسي

الحلبوسي يناقش الشأن الإنتخابي مع السفير الروسي
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ان الأخير استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة، وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

من جهته، أكد السفير الروسي دعمَ بلاده للعراق، مجدِّداً دعوةً سابقةً من قبل رئيس مجلس الدوما إلى سيادته لزيارة روسيا الاتحادية.

وبسياق اخر، كان قد التقى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الأمنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على الخلايا الإرهابية، وقطع الطريق أمام محاولات زعزعة أمن واستقرار المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق ذلك.

وتطرّق الاجتماع، بحسب البيان، إلى الانتخابات المقبلة، حيث نوُقشت الاستعدادات الجارية لتنظيم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بعيداً عن التزوير والتلاعب.
مصدر : وكالات
رقم : 916829
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