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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:08

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران السبت المقبل

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران السبت المقبل
وأضاف كمالوندي إن "غروسي سيجري مساء السبت عقب وصوله إلى طهران محادثات تقنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن يلتقي مدير المنظمة علي أكبر صالحي يوم الأحد كما سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين".

وأوضح كمالوندي إن "هذه الزيارة تتعلق بكيفية تنفيذ أحكام رسالة إيران الصادرة يوم الاثنين الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تماشيا مع تطبيق المادة 6 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني".

وزعم المسؤول الإيراني إن "هذه الزيارة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي بطلب منه"، مشيراً إلى إن "أهم موضوعات هذه المحادثات ستكون حول القضايا الفنية والترتيبات التنفيذية، ووقف الرقابة خارج نطاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، والتدابير الطوعية الإضافية، وكيفية مواصلة التعاون بين الجانبين".

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخراً أنها لن تطبق إجراءات الشفافية الطوعية من اتفاقية فيينا للطاقة الذرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي عرض مساء الثلاثاء السفر إلى إيران لإجراء مفاوضات "لإيجاد حل مقبول للطرفين حتى تتمكن الوكالة من مواصلة عملها المهم في التحقق".

 
رقم : 916830
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