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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:10

قسد تختطف مدنيين من اهالی الحسكة ودير الزور

قسد تختطف مدنيين من اهالی الحسكة ودير الزور
ففي ريف دير الزور الشرقي ذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من عناصر “قسد” داهمت بلدة الطيانة وخطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط إطلاق نار كثيف من بنادقهم الحربية لترهيب الأهالي.

وفي محاولة منها لضبط الأوضاع الأمنية السيئة في مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة أفادت مصادر محلية بأن المخيم شهد حملة مداهمات طالت عدداً من أقسامه نفذتها مجموعات مسلحة من الجماعة وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الفوضى وتسجيل حالات قتل متكررة بحق عدد من قاطني المخيم باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم للصوت.

ووفق المصادر فإن قسد خطفت عدداً من الأشخاص من المخيم وكثفت من الدوريات وأعمال الحراسة وفرضت حظراً للتجوال من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.

واختطفت جماعة “قسد” أمس عشرات المدنيين من بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة وقرية سبع سكور وبلدة تل حميس بالحسكة من بينهم أمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينة عامودا.
رقم : 916831
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