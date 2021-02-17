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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:11

حماس: الاقبال على التسجيل للانتخابات يعكس رغبة الفلسطينيين بالمشاركة

حماس: الاقبال على التسجيل للانتخابات يعكس رغبة الفلسطينيين بالمشاركة
وأكد حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب له، اليوم الأربعاء، أن تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة، دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة حقها في اختيار من يمثلها في المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، واستعدادها لحماية خياراتها.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية للعام 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وقالت اللجنة في بيان لها: إنه خلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، سجل 421 ألف مواطن ومواطنة فلسطينية، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين مليونين و622 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3 % من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم مليونين و809 آلاف، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على ثلاث مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 آب/أغسطس.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية.
مصدر : وكالات
رقم : 916832
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