السعودية تستدين من السوق المحلية 843 مليون دولار

وذكرت الوزارة في بيان، أن إصدار اليوم قسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 1.93 مليار ريال (515 مليون دولار) تستحق في 2028، بينما الشريحة الثانية 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار) تستحق في 2033.



وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم، في الوقت الراهن تراجعا في إيراداتها المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس كورونا على الطلب، ومن ثم الأسعار.



وبدأت السعودية منذ 2016 تنفيذ رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى خفض اعتمادها على النفط مصدرا رئيسا للدخل، وفرضت ضرائب ورسوما على السلع والعمالة الوافدة، لتحقيق مداخيل مالية.



وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.