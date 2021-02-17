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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:16

الأسد: اللامركزية قبل القانون لتبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية

الأسد: اللامركزية قبل القانون لتبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية
وأشار الرئيس الأسد خلال استقباله أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية في سوريا الذي يعقد اجتماعاته الاربعاء في دمشق إلى أن “هذا الدور ينطلق من التحدث وباستمرار مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اجتراح الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة”.

وأوضح الرئيس الأسد أن “اللامركزية يجب أن تبدأ بالتمييز بين دور المحافظ ودور رئيس البلدية والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام بما يمنع أي تداخل فيها”، ودعا “أعضاء المجلس إلى أهمية دراسة القوانين الناظمة لعمل هيئات الإدارة المحلية ووضع ضوابط صارمة من أجل الحد من الفساد ومكافحة المخالفات بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير”.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن “التشاركية بين الإدارة المحلية والبلديات والفعاليات الشعبية، يجب ألا تقتصر على البحث عن حلول للمشاكل الآنية فقط، وإنما أيضا وضع تصورات ودراسات لمشاريع استثمارية وخاصة في المناطق الريفية بما يتناسب مع إمكانيات وموارد تلك المناطق ويحقق قيمة مضافة للمواطنين فيها”، ورأى أن “المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب كالتي تعيشها سورية”.
رقم : 916834
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