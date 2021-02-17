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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:23

بوريس جونسون يعبر عن قلقه على حالة ابنة حاكم دبي المحتجزة

بوريس جونسون يعبر عن قلقه على حالة ابنة حاكم دبي المحتجزة
وقال جونسون لوسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء: "هذا أمر يثير قلقنا بالتأكيد لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنظر فيه. أعتقد أننا سننتظر لنرى ما ستفعله. سنتابع المسألة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي الفيديو الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية في إطار برنامج (بانوراما) قالت الشيخة لطيفة (35 عاما) "أنا رهينة وهذه الفيلا تحولت إلى سجن".

وأضافت أنها تصور الفيديو في مرحاض بالفيلا لأنه المكان الوحيد الذي تستطيع أن تغلق عليها بابه فيها وأن "جميع النوافذ مغلقة تماما"، مؤكدة: "لا يمكنني فتح أي نافذة".

ولم تستطع "رويترز" التحقق من مصدر مستقل من تاريخ ومكان تصوير المقطع.

وكانت الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم قد أثارت اهتماما عالميا في 2018 عندما نشرت جماعة حقوقية مقطع فيديو صورته الشيخة تصف فيه محاولتها الهروب من دبي.

وفي مارس/ آذار الماضي قال قاض بالمحكمة العليا في لندن إنه قبل بصحة سلسلة اتهامات وجهتها الأميرة هيا، الزوجة السابقة للشيخ محمد حاكم دبي، في معركة قضائية تضمنت أن الشيخ محمد أمر بخطف الشيخة لطيفة.
مصدر : وكالات
رقم : 916836
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