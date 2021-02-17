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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 18:34

القوى الأوروبية تجري محادثات مع بلينكن حول إيران غدا الخميس

القوى الأوروبية تجري محادثات مع بلينكن حول إيران غدا الخميس
يأتي ذلك، بينما زعم بلينكن أمس أن "الطريق إلى الدبلوماسية صار مفتوحا الآن مع إيران، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن طهران أخطرتها بتعليقها إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارا من الـ23 من فبراير.

وقالت الوكالة إن مديرها رافائيل غروسي اقترح السفر لإيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة الرقابة الأساسية.

وخفضت ايران التزاماتها وفقا للاتفاق النووي بسبب انسحاب امريكا منه عام 2018 وفرضها إجراءات حظر قاسية ضد الشعب الايراني، إضافة الى عدم ايفاء الاوروبيين بالتزاماتهم.

وفي ديسمبر الماضي صادق مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني) على مشروع الغاء الحظر وأمهل أطراق الاتفاق الاوربيين الى 23 شباط 2021 لرفع الحظر المصرفي والنفطي عن ايران بشكل كامل أو تعليقها العمل بإجراءات البروتكول الاضافي.
رقم : 916838
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