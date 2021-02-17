برلماني ايراني: لايمكن الوثوق بأميركا مطلقاً

واشار النائب عن أهالي اصفهان/ وسط ايران/ في مجلس الشورى الاسلامي عباس مقتدائي، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، الى كلمة قائد الثورة الاخيرة، موضحاً: ان المسؤولين الاميركيين ينبغي ان يكون لديهم مستوى من الوعي بحيث بلغتهم رسالة ايران حيث انهم لو أخذوا بنظر الاعتبار شأن ايران ومكانتها وتخلوا عن تصرفاتهم غير العقلانية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية في المقابل تتصرف بنية حسنة وتتعامل في الاوساط الدولية على هذا الاساس.



ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دللت على اقتدارها في مختلف المجالات على الصعيد العملية وأنها تتصرف وفق المبادئ والقيم الاسلامية والانسانية كما ان رسائلها منذ انتصار الثورة كانت على هذا الاساس.



ووصف كلمة قائد الثورة بأنها على ارفع المستويات وتعد وثيقة راسخة وبالتالي فإنه كما قال "فان العمل يكون لقاء العمل".



وشدد انه ينبغي للاميركيين التصرف وفق تعهداتهم في المرحلة الاولى لأنهم ينتهكون المعاهدات والاتفاقات.