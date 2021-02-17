الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 19:22

الأمم المتحدة ستستجوب الإمارات بشأن الأميرة لطيفة

الأمم المتحدة ستستجوب الإمارات بشأن الأميرة لطيفة
ويحتجز حاكم دبي نائب الإمارات محمد بن راشد الشيخة لطيفة كرهينة في دبي منذ محاولتها الفرار من المدينة في عام 2018.

وقالت الشيخة لطيفة في مقاطع فيديو مسجلة سرا تم تسريبها الثلاثاء إنها تخشى على حياتها.

وأثارت المقاطع دعوات عالمية للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر.

ورد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيستجوب الإمارات العربية بشأن الأميرة لطيفة.

وقال متحدث إن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز القسري قد تبدأ تحقيقا بمجرد تحليل مقاطع فيديو الأميرة لطيفة.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إنها قضية مثيرة للقلق، وعلى الرغم من أنها لم تكن ضالعة بشكل مباشر في الأمر، فإنها ستتابع التطورات عن كثب.

ويعد والد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحد أغنى رؤساء الدول في العالم، وهو حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الإمارات لا تتسامح مع المعارضة، ويمكن للنظام القضائي أن يميز ضد المرأة.

وحاولت الشيخة لطيفة الفرار من دبي، بمساعدة أصدقاء، لبدء حياة جديدة في فبراير 2018.

وقالت الشيخة لطيفة في مقطع فيديو سجل قبل هروبها بقليل “لا يسمح لي بالقيادة، ولا يسمح لي بالسفر أو مغادرة دبي على الإطلاق”.

وقبض على الشيخة لطيفة بعد أيام من هروبها، على أيدي الكوماندوز على متن قارب في المحيط الهندي.

واعيدت الأميرة إلى دبي، حيث لا تزال هناك منذ ذلك الحين.

وقال والدها إنه كان يتصرف لمصلحتها. وقالت دبي والإمارات في وقت سابق إن الأميرة لطيفة في أمان وفي رعاية الأسرة.

وسبق أن واجه بن راشد انتقادات شديدة من قبل الأميرة لطيفة، وزوجة أبيها الأميرة هيا بنت الحسين، التي فرت إلى لندن في عام 2019 مع طفليها.

وسجلت لطيفة مقاطع الفيديو على مدى عدة أشهر بعد حوالي عام من القبض عليها وعودتها إلى دبي.

وقد سجلتها في الحمام لأنه كان المكان الوحيد الذي له باب يمكنها إقفاله.

وأوضحت في تلك المقاطع أنها:

قاومت الجنود وهم ينقلونها من القارب، إذ أخذت “تقاوم وتضرب” وتعض ذراع الكوماندوز الإماراتي حتى صرخ

بعد أن هدأت فقدت وعيها خلال نقلها على متن طائرة خاصة، ولم تستيقظ حتى هبطت في دبي

احتجزت بمفردها دون الحصول على مساعدة طبية أو قانونية في فيلا ذات نوافذ وأبواب مغلقة، تحت حراسة الشرطة

وكشفت صديقتها المقربة، تينا يوهياينن، وابن خالها، ماركوس الصابري، والناشط ديفيد هاي، عن رواية الأميرة لطيفة عن اعتقالها واحتجازها، وجميعهم يقف وراء حملة تحرير لطيفة.

وقالوا إنهم نشروا المقاطع حرصا على سلامة الأميرة لطيفة.
مصدر : وكالات
رقم : 916840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
17 شباط 2021
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
17 شباط 2021
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
17 شباط 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
16 شباط 2021
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
16 شباط 2021
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
زهراء احمد- اسلام تايمز 
16 شباط 2021
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة
16 شباط 2021
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
نائب عراقي: تقوية الحشد الشعبي سيردع تركيا
16 شباط 2021
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
وفاة زعيم الشيعة في إندونيسيا بكورونا
16 شباط 2021
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
سرايا أولياء الدم تتبنى قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي
16 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
الوضع في ادلب على شفا الانفجار
الماكينة الإعلامية المعادية وحروب التضليل 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 