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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 19:25
كمالوندي :

غروسي سيبحث في طهران استمرار التعاون بين ايران ووكالة الطاقة الذرية

غروسي سيبحث في طهران استمرار التعاون بين ايران ووكالة الطاقة الذرية
واوضح كمالوندي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان غروسي سيصل الى طهران عصر السبت المقبل، على راس وفد بهدف اجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة النووية الايرانية، وسيلتقى الاحد بالرئيس وكبار مسؤولي هذه المنظمة الوطنية.

واضاف : ان هذه زيارة تاتي في ضوء الرسالة التي تسلمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران في 15 فبراير الحالي بِان تنفيذ البند 6 من "قانون الاجراء الستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني" وبناء على طلب المدير العام للوكالة نفسه.

واعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية، ان الاخيرة وضعت على سلّم برامجها اجراءات مختلفة بهدف تنفيذ تنفيذ القانون الستراتيجي؛ بما في ذلك : وقف عمليات الرقابة خارج نطاق اتفاق الضمانات بعد مرور شهرين على دخول القانون حيز التنفيذ وذلك في حال عدم تنفيذ التعهدات من قبل الاطراف الاخرى للاتفاق النووي حتى 23 من فبراير الحالي.

وتابع، انه في سياق تنفيذ هذا الجزء من القانون الستراتيجي لصون مصالح الشعب ورفع الحظر، فقد تم مبدئيا اخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر رسالة سلّمت اليها في 15 فبراير 2021.

في سياق متصل، أعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب آبادي"، اليوم الاربعاء، أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، سيقوم بزيارة طهران يوم السبت المقبل.

وأوضح غريب آبادي، ان هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولإجراء مباحثات فنية مع منظمة الطاقة النووية الإيرانية حول كيفية تنفيذ الأحكام المدرجة في رسالة إيران إلتى سملت الى الوكالة الدولية والمادة 6 من قانون الاجراء الستراتيجي المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي، وكيفية استمرار تعاون الجانبين في اطار الترتيبات والتطورات الجديدة.
رقم : 916841
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