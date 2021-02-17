الثورة البحرينية.. الثبات حتى النصر

التجمع الذي يضم مختلف أطياف القوى السياسية البحرينية أكد على ضرورة مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق المطالب وردع الممارسات اللاوطنية واللاقانونية للنظام الخليفي في البحرين.



وقال الناشط السياسي البحريني، ابراهيم المدهون في كلمة له خلال المهرجان:"العشر سنوات الماضية كانت حبلی بالعطاء والتضحيات من شعب البحرين العظيم وان هذا الحراك وقيادته كانت أهدافه واضحة ووسائله محددة".



و قال المدهون عن ازمة الاسكان ان السلطة الحاكمة في البحرين هي من تمتلك اكبر مساحة من البحار و البر لهذا بيوت الاسكان مساحتها ضيقة و لا تليق بالمواطن البحريني الذي تحكمه الشريعة الاسلامية و يحتاج للخصوصية في سكنه.



وأردىف ان المواطن البحريني ينتطر 25 عاماً ليحصل على بيت العمر و من ثم يحصل على خيبة العمر. من لايعيش معاناة الشعب لا يستطيع أن يشعر بها لهذا السلطة الحاكمة لا يعنيها ما يشعر و يمر به المواطن البحريني.



و استكمل حديثه عن ازمة الفساد مشيراً الى غياب مؤسسة مسؤولة عن هذا الوضع قائلا ان كان خصمك القاضي فمن تقاضي و اكد ان السلطة التشريعة هي السارقة و معها من السلطة التنفيذية و القضائية .



و أضاف لماذا دائما رئيس الوزاء يكون من العائلة الملكية و لماذا مازال الفساد ينخر في المؤوسسات والدولة.



و استطرد الى مسألة تجنيس غير البحرينين و توظيفهم في وزارة الدفاع و باقي وزارات البلد والبلد يوجد فيه كل الطاقات والمواطن البحريني قادر على القيام بكل المهن .



و استكمل المدهون قوله ان النظام الحاكم يهدف من خلال هذا التجنيس تجويع و افقار ابناء الشيعة و من يعول اكثر العوائل في البحرين هيه الصناديق الخيرية هذا التجنيس هو على حساب االمواطن البحريني .



وأضاف الشعب البحريني عندما قام بثورة 14 فبراير كان يعاني من عدم الاستقرار و الفقر و الا لماذا يتظاهر أن لم يكن لديه حق مسلوب من قبل الحكومة.



وأكد ان النظام الحاكم في البحرين يسيطر على كل مقتدرات الدولة و يتمع بها .



وعن الميثاق الوطني 2001 للسلطة الحاكمة قال المدهون بان هذة السلطة جائرة و متعدية و كاذبة و خائنة لأنها لم تلتزم بمواد الميثاق و ان البحرين لم يشهد الى الان حاكما مثل خليفة بن حمد.



وشدد المدهون أن كل المشاكل في البحرين تنبعث من عدم وجود حكومة مسؤولة تقوم بواجبها الحقيقي اتجاه المواطن و محاسبة السارق .



ملف التطبيع ايضا كان حاضرا في هذا المهرجان حيث أكدت الكلمات ان النظام البحريني يهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي يعاني شعبه من مختلف أنواع القمع والاضطهاد.



وقال الناشط في المعارضة البحرينية، محمد الصالح:"عندما فشل النظام الخليفي في كبح تطلعات شعب البحرين وأحس ان الغطاء الذي تقدمه أمريکا والنظام السعودي هو غطاء غيركافي ولايشكل أمان للسلطة الخليفية لجأ للصهاينة".



وقال أمين عام حركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي:"ثمرة النضال هوالنصر وهذا الطاغوت لايدوم مهما طال أمده وان هذه القوی كلها لوی اجتمعت لن تقضي علی شعب البحرين".



وشهد المهرجان ازاحة الستار عن الافلام التي توثق مسيرة الشعب البحريني من دوار اللؤلؤة في الرابع عشر من فبراير عام الفين واحد عشر حتى يومنا هذا.



الجميع هنا يطالب بالثبات على ثورة مر عليها عقد من الزمن، ثورة اتخذت لنفسها السلمية منهجا وتبحث عن الحرية والعدالة.