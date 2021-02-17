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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 20:31

الحوثي: دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن ليست حقيقية

الحوثي: دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن ليست حقيقية
وقال محمد الحوثي خلال حفل زفاف جماعي نظمته حركة أنصارالله للأسرى المحررين: "دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن غير صادقة وليست حقيقية، وإنما بهدف تصوير أميركا على أنها حمامة سلام".

وأضاف: "اليمنيون باتوا أكثر إدراكا لمحاولات أميركا التي تقود دول تحالف العدوان على اليمن، وتتحكم بقراراتها، وأنها لا يمكن أن تتحرك أو تعمل إلا بتوجيهات وضوء أخضر أميركي".

ودعا الحوثي إلى "اتخاذ خطوات عملية وقرارات واقعية بوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن".

وفي وقت سابق، جددت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تأكيدها على وضع الملف اليمني على قائمة أولوياتها، لوضع حد لأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم في العصر الحديث.
مصدر : وكالات
رقم : 916847
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