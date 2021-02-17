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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 20:34

رصد سلالة جديدة من كورونا في إيطاليا

رصد سلالة جديدة من كورونا في إيطاليا
وقالت الحكومة الإقليمية في بيان نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية يوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه الطفرة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المتحورات".

وذكرت حكومة نابولي أن الطفرة التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يطلق عليها "B.1.525" وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة، و"لم تسجل من قبل في إيطاليا".

وأشارت "أنسا" إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.

يذكر أن إيطاليا سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و700 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.
مصدر : وكالات
رقم : 916849
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