الرئيس بري عرض مع جنبلاط الوضع الحكومي وآخر المستجدات السياسية

اسلام تايمز (لبنان) - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.