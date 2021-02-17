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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 20:36
الرئيس بري عرض مع جنبلاط الوضع الحكومي وآخر المستجدات السياسية
وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية، لاسيما الوضع الحكومي. وغادر جنبلاط من دون الادلاء بأي تصريح .
مصدر :
موقع المنار
رقم :
916850
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