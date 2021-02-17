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الأربعاء 17 شباط 2021 ساعة 21:55

بأمر السيسي.. حذف القرآن والسنة من المناهج الدراسية

بأمر السيسي.. حذف القرآن والسنة من المناهج الدراسية
وكان نائب وزير التربية والتعليم رضا حجازي، قد أكد أمام البرلمان الجديد، أن السيسي قد وجه الوزارة بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط، بذريعة أن ذلك يعمل على نشر "الأفكار المتطرفة".

وقد أعلن نائب وزير التعليم عن موافقة الوزارة على اقتراح قدمه نائب برلماني حول تدريس مادة جديدة متضمنة القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية، ومبادئ التسامح والعيش المشترك في التعليم الأساسي.

ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فريدي البياضي، وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا بأنه يشكل "خطورة كبيرة"، زاعما أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة و هدامة، ونشر الأفكار المتطرفة.
مصدر : وكالات
رقم : 916861
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