أردوغان يعلن حصيلة قتلى عناصر الأمن التركي في 5 سنوات

وقال أردوغان، إن تركيا قضت على جزء مهم من الكادر الذي شكلته منظمة "بي كا كا" ، وأنه تم تحييد آلاف الإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" في سلسلة تغريدات، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.



ولفتت الوكالة إلى قول أردوغان: "عدد شهدائنا من الجنود والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل وخارج الحدود بلغ 1259 منذ يوليو 2015".



وتابع: "في غضون 5 سنوات، قضينا على جزء مهم من الكادر الذي شكلته منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال أعوام طويلة".



وأضاف: "منذ يوليو 2015 وحتى اليوم، تم القضاء على 12 ألفا و900 إرهابي، 6 آلاف منهم داخل البلاد، و6 آلاف و900 خارجها".

