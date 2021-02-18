الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 شباط 2021 ساعة 09:32

طائرات مسيرة تعثر على مخبئ لـ ‘‘داعش‘‘ في حمص

طائرات مسيرة تعثر على مخبئ لـ ‘‘داعش‘‘ في حمص
ويوجد المخزن بين محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، وعثرت عليه القوات الحكومية السورية مساء امس الاربعاء بدعم من طائرات استكشاف مسيرة روسية.

وقال ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا : "أسفرت أنشطة البحث والتحري للقوات الحكومية السورية بدعم أجهزة طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الروسية في مناطق صحراوية شرقي محافظة حمص، من العثور على مخزن كبير يستخدمه مسلحو تنظيم داعش للقيام بأنشطة إرهابية في محافظتي حمص ودير الزور".

وتابع: خلال العملية تم تصفية 4 إرهابيين على متن سيارتي دفع رباعي كانوا يتولون حراسة المخزن.

وأوضح أنه تم العثور على 36 وحدة من الأسلحة الآلية الخفيفة والرشاشات، و7 رشاشات ثقيلة، وقاذفة آر بي جي مع 28 قذيفة، ومنظومة صواريخ مضادة للدبابات، و87 لغم وقنبلة، وقرابة 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة وأكثر من 22 ألف طلقة، بما فيها من صناعة دول الناتو".

كما أشار إلى أن المخزن كان يضم 350 كيلوغراما من المواد الغذائية و45 كيلوغراما من الأدوية.
رقم : 916898
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
18 شباط 2021
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
17 شباط 2021
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
17 شباط 2021
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
استشهاد 3 من عناصر الأمن الإيراني
17 شباط 2021
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
البصرة تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد فارس الفتوى
17 شباط 2021
السيد نصر الله:
السيد نصر الله: 'اسرائيل' تقتل شعبها ومواطنيها من اجل خدمة مشروعها
16 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
الوضع في ادلب على شفا الانفجار