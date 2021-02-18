طائرات مسيرة تعثر على مخبئ لـ ‘‘داعش‘‘ في حمص

ويوجد المخزن بين محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، وعثرت عليه القوات الحكومية السورية مساء امس الاربعاء بدعم من طائرات استكشاف مسيرة روسية.



وقال ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا : "أسفرت أنشطة البحث والتحري للقوات الحكومية السورية بدعم أجهزة طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الروسية في مناطق صحراوية شرقي محافظة حمص، من العثور على مخزن كبير يستخدمه مسلحو تنظيم داعش للقيام بأنشطة إرهابية في محافظتي حمص ودير الزور".



وتابع: خلال العملية تم تصفية 4 إرهابيين على متن سيارتي دفع رباعي كانوا يتولون حراسة المخزن.



وأوضح أنه تم العثور على 36 وحدة من الأسلحة الآلية الخفيفة والرشاشات، و7 رشاشات ثقيلة، وقاذفة آر بي جي مع 28 قذيفة، ومنظومة صواريخ مضادة للدبابات، و87 لغم وقنبلة، وقرابة 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة وأكثر من 22 ألف طلقة، بما فيها من صناعة دول الناتو".



كما أشار إلى أن المخزن كان يضم 350 كيلوغراما من المواد الغذائية و45 كيلوغراما من الأدوية.