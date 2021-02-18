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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 09:50

تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر

تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن المرسوم الأميري يقضي بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة من يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، استناداً إلى المادة 106 من الدستور، ويستمر شهراً كاملاً.

تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر

ووفق الدستور الكويتي تنص المادة 106 على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، عبد الله الشايجي، فإن آخر مرة فُعلت فيها المادة 106 من الدستور كان بتاريخ 18 يونيو 2012 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة شهراً واحداً.

من جانبها ذكرت مصادر محلية أن هذا القرار يأتي في ظل تأخُّر رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في إعلان تشكيلته الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي أرجعته المصادر إلى الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن القبول بالمنصب الوزاري.

وقالت المصادر إن حالة الاحتقان والتصعيد من قبل أعضاء مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة حتى قبل إعلانها، باتت تلقي بظلالها على من يُعرَض عليهم المنصب، الذين لا يريدون الدخول في مواجهات مع النواب من جهة، ويوقنون ـ مع استمرار التصعيد النيابي ـ بقصر عمر الحكومة من جهة أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 916900
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